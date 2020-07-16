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Убийство следователя СБУ: в Киеве задержали подозреваемых

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У задержанных изъяли вещественные доказательства, в частности, вещи, принадлежащие погибшему.
Правоохранители задержали подозреваемых в убийстве сотрудника СБУ
Правоохранители задержали подозреваемых в убийстве сотрудника СБУ
СБУ

Правоохранители в среду, 15 июля, задержали в Киеве двух подозреваемых в убийстве следователя по особо важным делам Службы безопасности Украины Романа Закладного. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Киева Надежду Максимец.

"Сегодня вечером по подозрению в причастности к убийству сотрудника СБУ правоохранительными органами столицы задержаны два человека. Во время неотложных обысков у задержанных изъяли вещественные доказательства, в частности, вещи, принадлежащие погибшему. Следственные действия пока продолжаются", - сказала Максимец.

Также Цензор.НЕТ со ссылкой на источники сообщил детали задержания.

Отмечается, что одного из мужчин задержали в квартире на ул. Маршала Малиновского на столичной Оболони - неподалеку от места, где был убит Закладный. Задержанного зовут Александр Мамчук, он уроженец Лисичанска 1997 года рождения. Следователям мужина заявил, что живет в Киеве по этому адресу.

У задержанных нашли банковскую карточку Закладного.

По предварительным результатам экспертизы, смерть полковника СБУ наступила в результате удара по голове тупым предметом, добавил источник.

 

 

Напомним, сегодня в Киеве нашли убитым следователя по особо важным делам Службы безопасности Украины Романа Закладного. Он занимался расследованием уголовных производств, связанных с госизменой и событиями на востоке Украины.

Накануне в пункте пропуска Гоптовка на границе с Россией пограничники задержали мужчину, которого полицейские разыскивали по подозрению в убийстве. Задержанный гражданин Украины 1972 года рождения пешком направлялся из России.

 

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Теги: Киев, СБУ, убийство, задержание
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Виктор    16.07.2020, 00:05
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Виктор
ЛУГАН ДОНОВЦІ
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