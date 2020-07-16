В Киеве поймали маньяка: полиция ищет свидетелей
Полиция Киева задержала 46-летнего киевлянина, которого подозревают в нападении на женщин.
Об этом сообщает "Киев оперативный" в Facebook.
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Следствие установило, что в начале лета в Голосеевском районе мужчина совершил несколько нападений на женщин с попытками изнасилования. При чем нападал маньяк среди белого дня. Насильник набрасывал на шею жертвам ремень и волок их в лесопосадку.
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На данный момент насильнику сообщили о подозрении в совершении покушений на изнасилование, совершенных повторно, лицом, ранее совершало аналогичные преступления. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
К слову, с 1990 года мужчина несколько раз попадал в тюрьму за грабежи, разбой, хулиганство и изнасилование неестественным способом.
На данный момент полиция ищет свидетелей преступлений подозреваемого и просит сообщать любую информацию на спецлинию 102.
Напомним, в Одессе инспектор ювенальной полиции изнасиловал школьницу. Полицейский надругался над девочкой, которую по долгу службы должен был защищать.