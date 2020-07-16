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Коронавирус в Киеве: Заболели 116 человек

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С начала эпидемии в столице зафиксировано 6 613 подтвержденных случаев COVID-19.
Наибольшее количество заболевших зафиксировано в Дарницком районе
Наибольшее количество заболевших зафиксировано в Дарницком районе
КГГА

За последние сутки в Киеве было зафиксировано 116 новых случаев коронавируса. В больницы госпитализированы 27 пациентов, остальные лечатся дома.

Об этом сообщает мер столицы Виталий Кличко в четверг, 16 июля. 

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“Заболели 62 женщины в возрасте от 21 до 86 лет, 50 мужчин - от 18 до 81 лет, 4 ребенка - от 6 до 17 лет“ - говорится в сообщении.

Наибольшее число COVID-19 обнаружено в Дарницком районе - 21 случай - подытожил он

Ранее сообщалось о том, что по состоянию на 16 июля в Украине зафиксировано 848 подтвержденных случаев коронавируса. 18 украинцев умерли. 

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Теги: коронавирус, Киев, Новости
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