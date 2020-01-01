В Киеве впервые за 15 лет пересадили сердце
В Киеве впервые за 15 лет провели трансплантацию сердца. Уникальная операция была проведена в Институте сердца, пишет ТСН.
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Директор Института сердца Борис Тодуров рассказал подробности. В частности, донором оказался молодой парень из больницы скорой помощи. Мужчина попал в ДТП, позже ему констатировали смерть мозга.
“Родственники дали разрешение на забор органов“ - отметил Тодуров.
Пациенту 62, он больше года ждал трансплантации. Об операции мужчине стало известно в день пересадки.
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“Мы уложились в час тридцать ишемического времени. Все, что по меньшей мере три часа, считается неплохо. Если не будет осложнений, пациент проживет еще не один год“, - подытожил Борис Тодуров.
Ранее сообщалось о том, что в Украине появится ведомство по вопросам трансплантации.