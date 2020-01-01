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В Киеве впервые за 15 лет пересадили сердце

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Операция является четвертой в Украине за последние полгода. Первые две выполнены в Ковеле, третья во Львове.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Скриншот из видео

В Киеве впервые за 15 лет провели трансплантацию сердца. Уникальная операция была проведена в Институте сердца, пишет ТСН.

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Директор Института сердца Борис Тодуров рассказал подробности. В частности, донором оказался молодой парень из больницы скорой помощи. Мужчина попал в ДТП, позже ему констатировали смерть мозга.

“Родственники дали разрешение на забор органов“ - отметил Тодуров. 

Пациенту 62, он больше года ждал трансплантации. Об операции мужчине стало известно в день пересадки. 

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“Мы уложились в час тридцать ишемического времени. Все, что по меньшей мере три часа, считается неплохо. Если не будет осложнений, пациент проживет еще не один год“, - подытожил Борис Тодуров. 

Ранее сообщалось о том, что в Украине появится ведомство по вопросам трансплантации.

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Теги: Киев, операция, трансплантация, сердце
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