Киевлянин голыми руками забил до смерти родного отца

Через три дня после драки с сыном пострадавший обратился к медикам, но через день после госпитализации скончался.

Столичные полицейские задержали мужчину, который до смерти избил отца. Об этом сообщает пресс-служба киевского управления Национальной полиции.

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“В Деснянское управление полиции от врача столичной больницы поступило сообщение о смерти 56-летнего киевлянина. Сутками ранее мужчину госпитализировала карета скорой помощи из квартиры на бульваре Быкова. Правоохранители начали проверку данного события“, - рассказали в полиции, уточнив, что причиной смерти стала черепно-мозговая травма.

Следователи осмотрели квартиру, в которой жил умерший, и обнаружили вещи со следами бурого цвета. Опросив жену и соседей, оперативники установили, что у мужчины на почве неприязненных отношений часто возникали ссоры с родным сыном. Проведя ряд оперативно розыскных мероприятий, сотрудники уголовного розыска задержали 31-летнего гражданина, который признался, что нанес несколько ударов руками отцу по голове.

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Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований. По согласованию с Киевской местной прокуратурой №3 следователи Деснянского управления полиции сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал мужчине меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове женщина задушила своего 10-летнего сына, а потом покончила с собой. В полиции считают, что женщина отчаялась из-за постоянных финансовых проблем.