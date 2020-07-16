Кличко похвастался дизайнерскими нарядами для киевских коммунальщиков

Мэр столицы взялся воплощать давнюю задумку и уже нанял модельеров.

Мэр еще в прошлом году загорелся идеей переодеть коммунальщиков facebook.com/merkieva/

Виталий Кличко еще прошлой осенью загорелся идеей переодеть коммунальщиков Киева в модную одежду. И вот, наконец, в его проекте наметились первые успехи.

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Об этом мэр Кличко сообщил в четверг, 16 июля, на странице в соцсетях.

Так, по словам мэра Киева, организаторы Ukrainian Fashion Week помогли привлечь дизайнеров. Поучаствовать согласились, в частности, Ядвига Нетикша, София Русинович, Кирилл Харитонцев и Владимир Демчинский.

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Модельеры уже разработали эскизы униформы и показали мэру. Тот, в свою очередь, с гордостью продемонстрировал их в сети, признавшись, что некоторые его очень удивили.

Виденье формы дизайнерами выглядит интересно и оригинально. Так что скоро сотрудники коммунальных служб столицы смогут щеголять в красивой, стильной и удобной рабочей одежде, - отметил Виталий Кличко.

Мэр добавил, что утвержденные модели одежды будут представлены не раньше осени. Их планируют презентовать в сентябре на показе Ukrainian Fashion Week. Он также отметил, что шить униформу для работников сферы ЖКХ будут на заказ украинские производители.

Напомним, ранее мы писали, что мэр Кличко пришел на митинг и попросил не подходить к нему.

