Усыпила и обокрала: В Киеве арестовали клофелинщицу

Женщина обворовала мужчину, подсыпав ему снотворное в выпивку.

Полицейские задержали киевлянку по подозрению в разбойном нападении на местного жителя. Как сообщает пресс-служба столичной полиции, правонарушительница подлила в напиток потерпевшего неизвестное вещество и, воспользовавшись его беспомощностью, присвоила его личные вещи.

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“В полицию поступило сообщение о госпитализации мужчины из столичного Гидропарка. Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия выехала следственно-оперативная группа Днепровского управления полиции“, - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что пострадавший на улице познакомился с женщиной, которая предложила ему продолжить знакомство и общение за рюмкой алкоголя. После этого он потерял сознание, чем и воспользовалась злоумышленница. Она отобрала у мужчины золотое кольцо, мобильный телефон и убежала.

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Работники уголовного розыска просмотрели и проанализировали видео с камер наблюдения, расположенных неподалеку от места преступления, и впоследствии задержали подозреваемую. Ею оказалась киевлянка, 1982 года рождения, которая в настоящее время находится под следствием за совершение краж в Соломенском и Святошинском районах Киева.

Фигурантку задержали, при поверхностной проверке у нее обнаружили и изъяли вещи пострадавшего и медицинский препарат, который она подлила своей жертве.

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Задержанной сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины, и суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Злоумышленнице грозит до семи лет лишения свободы.

Правоохранители проверяют причастность злоумышленницы к совершению аналогичных преступлений на территории столицы.

Напомним, ранее в Киеве задержали клофелинщика, ограбившего на вокзале мужчину. Задержанным оказался 36-летний житель Сумской области.