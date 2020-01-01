Киевлянин ударил кастетом позвонившего в дверь полицейского

За недружелюбный прием служителя порядка гражданину грозит пятилетний тюремный срок.

Следователи полиции Киева направили в суд обвинительный акт в отношении мужчины за нападение на полицейского. Как сообщает пресс-служба столичной полиции, киевлянин ударил полицейского предметом, похожим на кастет, и закрылся в своем доме.

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Происшествие произошло в доме на улице Архипенко, что в Оболонском районе. По адресу проживания подозреваемого в совершении грабежа на территории Печерского района пришел полицейский, чтобы вручить ему повестку о вызове к следователю.

Зная заранее о визите, мужчина открыл дверь сотруднику полиции, но сразу ударил его железным предметом, похожим на кастет. Когда полицейский достал табельное оружие и предупредил о его применении, злоумышленник сразу забежал в свой дом и закрылся.

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На место происшествия прибыли дополнительные наряды и следственно-оперативная группа Оболонского управления полиции, которые задержали 31-летнего правонарушителя. В дальнейшем следователи сообщили ему о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас досудебное расследование завершено, материалы уголовного производства с обвинительным актом направлены в Оболонский районный суд города Киева. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в Кривом Роге клиент магазина отказался надеть маску и ударил копа. Агрессивного нарушителя карантина задержали. Ему грозит тюремный срок за нападение на полицейского.