Столичных дворников оденут "по моде"
Работников столичных коммунальных служб решили одеть в дизайнерскую одежду. Об этом, в четверг, 16 июля, сообщает сайт Вечірній Київ.
Сообщается, что к разработке проекта привлекли нескольких молодых украинских дизайнеров - Владимира Демчинского, Ядвигу Нетикшу, Софию Русинович и Кирилла Харитонцева.
Они уже разработали и представили эскизы формы для коммунальных служб Киева. Свои работы дизайнеры показали мэру Киева Виталию Кличко.
"Видение униформы дизайнерами выглядит интересным и оригинальным. Некоторые варианты меня поразили", - отметил мэр.
Он же сообщил, что те модели униформы, которые понравятся всем, город закажет у украинских производителей одежды.
Ранее в Киевводоканале заявили о резком ухудшении качества воды в столице.
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