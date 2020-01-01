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Столичных дворников оденут "по моде"

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Презентация новых дизайнерских моделей одежды для киевских коммунальных служб состоится отдельным показом на Ukrainian Fashion Week в сентябре 2020.
Виталий Кличко считает, что кгородские оммунальщики должны работать в удобной и красивой униформе
Виталий Кличко считает, что кгородские оммунальщики должны работать в удобной и красивой униформе
facebook.com/merkieva

Работников столичных коммунальных служб решили одеть в дизайнерскую одежду. Об этом, в четверг, 16 июля, сообщает сайт Вечірній Київ. 

Сообщается, что к разработке проекта привлекли нескольких молодых украинских дизайнеров - Владимира Демчинского, Ядвигу Нетикшу, Софию Русинович и Кирилла Харитонцева.

Они уже разработали и представили эскизы формы для коммунальных служб Киева. Свои работы дизайнеры показали мэру Киева Виталию Кличко.

"Видение униформы дизайнерами выглядит интересным и оригинальным. Некоторые варианты меня поразили", - отметил мэр.

Он же сообщил, что те модели униформы, которые понравятся всем, город закажет у украинских производителей одежды. 

Ранее в Киевводоканале заявили о резком ухудшении качества воды в столице. 

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Теги: одежда, мэр, коммунальное хозяйство, Виталий Кличко, униформа [-
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Источник: korrespondent.net

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