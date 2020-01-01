В Киеве горела высотка на Оболони

Обошлось без жертв.

Пожар возник в 9-этажном жилом доме на ул. Героев Сталинграда, 11-а в Оболонском районе. Там загорелась квартира на 1 этаже.

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Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС в городе Киев.

Сигнал о возгорании поступил в ночь на пятницу, 17 июля. На место отправилась бригада из 15 спасателей 25-й пожарной части.

Было установлено, что воспламенилась обшивка входной двери. Огонь перекинулся на двери еще трех соседних квартир. Около 3:20 пожар был локализован и через 10 минут потушен.

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Пламя повредило двери, проводку в общем коридоре. Стены и потолок подъезда оказались закопчены.

Жертв и пострадавших, по данным ГСЧС, нет. Причину возгорания устанавливают.

Пожар тушило 15 спасателей facebook.com/DSNSKyiv/

Напомним, ранее мы писали, что в Николаеве сообщили о горящем судне на заводе.

