В Киеве водители не поделили дорогу и устроили курьезные разборки

“Бой” автомобилистов засняли на видео.

На видео показали комичный инцидент с участием киевских водителей. Происшествие запечатлели на улице Мостицкой утром в пятницу, 17 июля.

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Об этом сообщил Киев Оперативный, выложив ролик в подтверждение.

Так, на видео видно, как вполне приличные с виду водители устроили побоище. Бросив машины посреди дороги, они накинулись друг на друга с кулаками. Со стороны бой выглядел довольно курьезно.

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Очевидцы говорят, что драке предешствовало незначительное ДТП. В итоге мелкая авария переросла в серьезный конфликт.

Утренний 🥊 на улице Мостицкой. Водители не поделили дорогу и устроили «нереальную бойню» Опубликовано Киев Оперативный Пятница, 17 июля 2020 г.

Напомним, ранее мы писали, что в Одессе виновник ДТП побил патрульных, приехавших оформлять аварию.

