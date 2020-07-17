COVID-19 в Киеве: К пятнице прирост новых больных сильно замедлился

В сравнении с предыдущими днями в Киеве резко уменьшилось число новых больных.

За минувшие сутки в Киеве были подтверждены 76 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией Таким образом, с начала эпидемии в городе заболели уже 6689 человек. Об этом во время онлайн-брифинга в пятницу, 17 июля, заявил мэр столицы Виталий Кличко.

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По его словам, больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 13, в Деснянском – 11, а также в Соломенском и Шевченковском – по 9 случаев.

Среди новых больных 26 женщин в возрасте от 18 до 83 лет, 42 мужчины в возрасте от 18 до 84 лет, а также 5 девочек от 11 месяцев до 13 лет и 3 мальчика от 3 месяцев до 3 лет.

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Госпитализация понадобилась 7 пациентам. Остальные лечатся на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровление от коронавируса за минувшие сутки подтвердили у 160 человек. Это больше за весь период пандемии. Всего коронавирус преодолели 2320 жителей Киева.

Напомним, в Украине за сутки выявили 809 новых случаев COVID-19. По состоянию на 9:00 17 июля в Украине 57 264 лабораторно подтвержденных случая COVID-19.