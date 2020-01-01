В Киеве отрыли зоны отдыха у воды – Кличко

Запрещено купаться только на пляже "Предмостная Слободка".

В Киеве отрыли зоны отдыха у воды kyivcity.gov.ua

Мэр Киева Виталий Кличко сегодня, 17 июля, на брифинге заявил, что столичные зоны отдыха у воды открыты. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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В начале этой недели на всех киевских пляжах вывесили желтые флаги. Это произошло после того, как в воде обнаружили повышенный уровень кишечной палочки (ЛКП). Причина – обильные осадки.

Последние пробы воды показали, что ситуация с кишечной палочкой стабилизировалась. На девяти киевских пляжах ее вообще не обнаружили.

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На пляжах “Радуга“, “Тельбин“, “Вербный“ и “Пуща-Водица“ уровень кишечной палочки немного выше нормы, поэтому там купаться не рекомендуется.

Запрещено до сих пор купаться на пляже “Предмостная Слободка“. Это единственный запрет, который действует на данный момент.

Напомним, что ЛКП в рекреационных зонах Киева обнаружили в мае. Вода оказалась не идеальной даже в прудах Пущи-Водицы.