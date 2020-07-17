В 2021 году в Киеве отремонтируют Майдан Независимости и Крещатик

На Майдане Независимости заменят гранитное покрытие, установят новое освещение, а также модернизируют лифты в подземном переходе.

В 2021 году в Киеве сделают капитальный ремонт Майдана Независимости и Крещатика. Об этом сегодня во время брифинга сообщил столичный мэр Виталий Кличко.

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По словам Кличко, пока еще нет проекта капремонта. Он разрабатывается. Проект утвердят сразу после того, как он будет готов.

Известно, что на Майдане Независимости появится новое гранитное покрытие и освещение, а также модернизируют лифты в подземном переходе. Кроме того, на пересечении с улицей Михайловской, как задумали столичные власти, оборудуют пешеходные переходы.

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Сколько городские власти планируют выделить денег на масштабный ремонт главной улицы и главной площади украинской столицы – пока не известно.

Ранее говорили, что Крещатик хотят отремонтировать в 2020 году. Видимо, планы немного изменились из-за пандемии коронавируса. Но уже в следующем году эта улица станет удобней для велосипедистов, людей с ограниченными возможностями, мам с колясками и пешеходов.