В Киеве агрессивная компания напала на журналиста

Как выяснилось, среди участников конфликта был работник полиции.

Полицейские устанавливают обстоятельства конфликта с участием журналиста в Подольском районе столицы. Об этом информирует пресс-служба Национальной полиции.

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“Вчера в 19:30 в столичную полицию от мужчины поступило сообщение о конфликте с неизвестными на проспекте Свободы. На место происшествия оперативный дежурный направил экипаж патрульной полиции. Прибыв по указанному адресу, правоохранители установили, что между заявителем и компанией мужчин произошел конфликт, в ходе которого один из них ударил представителя СМИ“, - говорится в сообщении.

Отмечается, что потерпевший написал заявление в Подольское управление полиции, которое было зарегистрировано в соответствии с требованиями действующего законодательства. Сейчас правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства этой конфликтной ситуации.

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Кроме того, выяснилось, что среди участников инцидента оказался работник полиции. По поручению руководителя столичной полиции Андрея Крищенко, по данному факту назначена служебная проверка. На время проведения полицейского отстранили от исполнения служебных обязанностей.

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