Детективы НАБУ изымали предметы и документы, которые могут иметь значение для уголовного производства.

Сегодня, 17 июля, в Окружном админсуде Киева прошли обыски, сообщает УНН. Одна из причин - расследование “дел Майдана“.

Читай также: НАБУ обнародовало опровержения слов адвоката об обысках в ОАСК

В пресс-службе ОАСК отмечают, что следственные действия проводились с нарушением территориальной подсудности дела. Было вынесено постановление одного из районных судов Кропивницкого. За последние несколько лет такое уже неоднократно было.

О своей причастности к обыскам заявило НАБУ. Детективы искали доказательства для одного из уголовных дел.

Читай также: Глава ОАСК объяснил ситуацию с иском Гончарука

В этом суде должны рассмотреть уголовные дела в отношении двух бывших судей Черкасс, которых обвиняют в незаконном преследовании участников митингов в январе 2014 года.

Ранее сотрудники Государственного бюро расследований передали в суд для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении бывшего милиционера. Его обвиняют в незаконном задержании участника митинга в ноябре 2013 года.