Опубликовано видео стычки Вятровича с полицейским

Активисты пытались пронести дрова к зданию Верховной Рады в сопровождении народных депутатов, в результате чего возник конфликт с полицией.

Опубликовали видео стычки между народным депутатом Владимиром Вятровичем и полицейским.

Активисты пытались пронести под здание Верховной Рады дрова. Сотрудники полиции не пропускали народных депутатов и активистов, в результате чего возник конфликт.

Отмечается, что сотрудники полиции отказались представиться и предъявить удостоверение по требованию гражданина.

Позже полицейские разрешили пронести дрова к зданию Верховной Рады, но только народным депутатам и их помощникам.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

Ранее сообщалось, что протестующие против языкового законопроекта Бужанского привезли к зданию парламента дрова для акции. Полицейские погрузили их обратно в автомобиль.

Также сообщалось, что экс-министр транспорта Евгений Червоненко поскандалил с бывшим главой Института памяти Владимиром Вятровичем в прямом эфире.

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