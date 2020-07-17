Опубликовано видео стычки Вятровича с полицейским
Опубликовали видео стычки между народным депутатом Владимиром Вятровичем и полицейским.
Активисты пытались пронести под здание Верховной Рады дрова. Сотрудники полиции не пропускали народных депутатов и активистов, в результате чего возник конфликт.
Отмечается, что сотрудники полиции отказались представиться и предъявить удостоверение по требованию гражданина.
Позже полицейские разрешили пронести дрова к зданию Верховной Рады, но только народным депутатам и их помощникам.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.
Ранее сообщалось, что протестующие против языкового законопроекта Бужанского привезли к зданию парламента дрова для акции. Полицейские погрузили их обратно в автомобиль.
Также сообщалось, что экс-министр транспорта Евгений Червоненко поскандалил с бывшим главой Института памяти Владимиром Вятровичем в прямом эфире.
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