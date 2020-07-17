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В Киеве у входа в метро прогремел взрыв

Комментариев: 2
Один человек пострадал во время взрыва неизвестного предмета возле входа на станцию метро Шулявская.

В Киеве возле станции метро Шулявская вечером в пятницу, 17 июля, произошел взрыв неизвестного предмета, пострадал человек. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"Сегодня в 20:10 по спецлинии 102 поступила информация о том, что на проспекте Победы у входа на станцию метро Шулявская произошел взрыв. По вызову немедленно выехали наряды полиции, следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, специалисты взрывотехнической службы кинологи и представители других профильных служб", - говорится в сообщении.

На месте происшествия предварительно установлено, что взрыв произошел в мусорной урне. В результате один человек получил телесные повреждения, он госпитализирован в больничное учреждение. Личность потерпевшего устанавливается.

На месте происшествия работают правоохранители, которые проводят необходимые первоочередные следственные действия и устанавливают все обстоятельства.

Для безопасности взрывотехники обследовали прилегающую территорию: никаких подозрительных или опасных предметов не обнаружено. Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Шевченковском районном управлении полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

 

Ранее сообщалось, что в Житомире взорвали гранату возле дома экс-нардепа Розенблата

Напомним, в городе Желтые Воды у мужчины взорвалась граната Ф-1, в результате чего тот скончался от полученных ранений.

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Теги: Киев, метро, полиция, взрыв, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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kerrohhop    17.07.2020, 22:17
Оценка:  -26
kerrohhop
Похоже что у очередного"вытерануса"в ыпала боевая граната.Ведь не секрет что очень многие из этих"героев"носят с собой боевые гранаты в качестве анальных шариков...Куда смотрит их МинетСтервство Вытеранусов,непонятно...
Blackdzhack    17.07.2020, 22:38
Оценка:  +2
Blackdzhack
Твой высер начальством засчитан, но ЗНО не пройдено - интеллект и образование уровня РФ. У себя в мокше разберись и заткнись
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