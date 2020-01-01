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Взрыв в Киеве: пострадавший в тяжелом состоянии

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В результате инцидента возле станции метро Шулявская был ранен 22-летний студент, уточнил Виталий Кличко.
В Киеве произошел взрыв в урне у входа в метро
В Киеве произошел взрыв в урне у входа в метро
facebook.com/artur.zajonc
 
Пострадавший в результате взрыва возле станции метро Шулявская в Киеве находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом вечером 17 июля сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Facebook.
 
Отмечается, что 22-летний студент получил множественные осколочные травмы ног. Его в тяжелом состоянии госпитализировали в городскую больницу №17. 
 
Кличко указал, что при взрыве были повреждены окна станции метрополитена, однако она работает в обычном режиме и открыта для пассажиров.
 
 
Ранее сообщалось, что в Киеве возле входа в станцию метро Шулявская произошел взрыв неизвестного предмета в мусорной урне. В результате инцидента пострадал прохожий.

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Теги: Киев, метро, фото, взрыв, студент, Виталий Кличко, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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