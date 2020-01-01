В Киеве от взрыва близ станции метро пострадало четверо
Инцидент зафиксировали на проспекте Победы в Киеве. Там, у входа на станцию метро “Шулявская”, произошел взрыв.
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Об этом сообщает ГУНП в Киеве.
На место выехали полиция, взрывотехники с кинологами. Они обследовали территорию, но подозрительных предметов и опасных веществ не нашли. Установили, что взрыв произошел в мусорной урне.
В результате происшествия пострадало четыре человека. Госпитализировали 22-летнего студента. Остальные трое самостоятельно обратились к медикам, их осмотрели и отпустили домой.
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По факту происшествия открыто уголовное дело по статье о хулиганстве. Данные внесены в Единый реестр досудебных расследований. Проводится проверка.
Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что взрывной волной повредило окна станции. Однако метро работает в обычном режиме.
Напомним, ранее мы писали, что в Индии из-за дождей рухнул дом.