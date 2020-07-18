Коронавирус в Киеве: Заразились 108 человек

За последние сутки умерли два человека.

Коронавирус в Киеве: Статистика по районам города КГГА/Фейсбук

В Киеве зафиксировано 108 новых случаев коронавируса. Всего в столице было обнаружено 6 797 заболевших. Об этом в субботу, 18 июля, сообщил мер Виталий Кличко.

Читай также: Ляшко пояснил, какими будут карантинные зоны в Украине

“Заболели 53 женщины в возрасте от 19 до 85 лет, 50 мужчин от 18 до 85 лет и 5 детей от 9 месяцев до 8 лет“ - отметил мер.

Выздоровели за прошлые сутки 40 человек. Всего коронавирус преодолели 2 360 - подчеркнул Кличко

Читай также: Известно, как при въезде в Украину избежать самоизоляции

“Наибольшее число заболевших зафиксировано в Дарницком и Деснянском районах - по 26. В Соломенском - 14“ - подытожил он.

Ранее сообщалось о том, что в субботу, 18 июля, в Украине зафиксировано 847 случаев коронавируса. Всего от COVID-2019 умерли 1 477 украинцев.