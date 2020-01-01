В Киеве ухудшилась статистика по коронавирусу

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком и Деснянском районах – по 26.

Киевляне спасаются от жары на улице

В Киеве за минувшие сутки обнаружили 108 новых случаев коронавируса COVID-19, что существенно больше вчерашнего показателя. Двое больных умерли, сообщил мэр столицы Виталий Кличко утром в субботу, 18 июля.

По его данным, среди новых больных – 53 женщины в возрасте от 19 до 85 лет, 50 мужчин от 18 до 85 лет, 2 девочки, которым 6 и 8 лет и 3 мальчика от 9 месяц до 8 лет. Четверо из новых больных – медицинские работники.

В больницы Киева госпитализировали 16 пациентов. Выздоровели за минувшие сутки 40 человек.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком и Деснянском районах – по 26. В Соломенском районе обнаружили 14 случаев, в Голосеевском и Святошинском – по 10.

Всего в столице уже 6797 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Сначала пандемии выздоровели 2360 киевлян, скончались – 128.

Инфографика: КГГА

Напомним, за сутки 17 июля в Украине выявили 847 новых случаев коронавируса. Умер 21 пациент. Выздоровели 756 человек.

Накануне в МОЗ признали зависимость прироста новых случаев COVID-19 от тестирования. По словам главы ведомства Максима Степанова, на данный момент доля положительных тестов составляет около 10%.

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