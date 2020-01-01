Прооперирован студент, пострадавший от взрыва в Киеве

Состояние потерпевшего стабильное.

В Киеве прооперировали 22-летнего студента, который стал жертвой взрыва у метро. У него извлекли осколки от взрывчатки и передали полиции.

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Об этом в соцсети сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, парень находится в отделении политравмы. Его состояние стабильное, средней тяжести.

Помимо осколочных ранений, у студента обнаружили минимальное оглушение. Врачи делают позитивные прогнозы, обещая, что слух со временем полностью восстановится.

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Как известно, вечером в пятницу, 17 июля, у станции метро “Шулявская” прогремел взрыв в мусорной урне. Пострадало четверо прохожих.

Открыто уголовное дело, обстоятельства выясняются. Свидетели рассказали полиции, что видели, как взрывчатку подбросили четверо подростков.

Метро работает в обычном режиме.

Напомним, ранее мы писали, что близ киевского аэропорта пылали склады.

