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Взрыв в Киеве: пострадавшему сделали операцию

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Врач-оториноларинголог обнаружил у пациента минимальное оглушение. Оно со временем пройдет и слух восстановится.
Место взрыва на Шулявке
Место взрыва на Шулявке
Нацполиция Украины

Врачи прооперировали студента, пострадавшего при взрыве возле станции киевского метро Шулявская. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко на своей странице в Facebook в субботу, 18 июля.

"22-летнего студента, который вчера пострадал в результате взрыва у станции метро Шулявская, прооперировали. Врачи удалили много осколков от взрывного устройства и передали их правоохранителям. Парень находится в отделении политравмы одной из столичных больниц. Его состояние стабильное, средней тяжести", – отметил Кличко.

Мэр добавил, что пациента осмотрел врач-оториноларинголог, который обнаружил минимальное оглушение – оно, по утверждению специалистов, со временем пройдет и слух восстановится.

Напомним, в пятницу вечером в Киеве взорвалась мусорная урна у входа на станцию метро Шулявская. Пострадали четыре человека, но сильнее всех 22-летний студент, который проходил мимо. Остальные три человека в госпитализации не нуждались.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства и расследуют совершенное преступление.

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Теги: Киев, операция, взрыв, Шулявка, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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