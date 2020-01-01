Взрыв в Киеве: пострадавшему сделали операцию

Врач-оториноларинголог обнаружил у пациента минимальное оглушение. Оно со временем пройдет и слух восстановится.

Врачи прооперировали студента, пострадавшего при взрыве возле станции киевского метро Шулявская. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко на своей странице в Facebook в субботу, 18 июля.

"22-летнего студента, который вчера пострадал в результате взрыва у станции метро Шулявская, прооперировали. Врачи удалили много осколков от взрывного устройства и передали их правоохранителям. Парень находится в отделении политравмы одной из столичных больниц. Его состояние стабильное, средней тяжести", – отметил Кличко.

Мэр добавил, что пациента осмотрел врач-оториноларинголог, который обнаружил минимальное оглушение – оно, по утверждению специалистов, со временем пройдет и слух восстановится.

Напомним, в пятницу вечером в Киеве взорвалась мусорная урна у входа на станцию метро Шулявская. Пострадали четыре человека, но сильнее всех 22-летний студент, который проходил мимо. Остальные три человека в госпитализации не нуждались.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства и расследуют совершенное преступление.

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