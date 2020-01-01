В Киеве виновник аварии спрятался от копов на кресте

В конечном итоге мужчину задержали.

Курьезный случай позабавил пользователей сети. Так, в интернете стал популярным ролик с убегающим от полицейских киевлянином.

Читай также: В Николаеве пьяный водитель Lexus убегал от копов в трусах

Видео выложил портал “Киев Оперативный”.

Так, на ролике видно, как полуголый мужчина убегал от копов. При этом он не придумал ничего лучше, чем спрятаться на оказавшемся поблизости деревянном кресте.

Правоохранители, в свою очередь, снисходительно ждали, когда беглец добровольно сдастся. В итоге мужчине пришлось спуститься вниз, где его и задержали.

Читай также: На Одесчине пьяный водитель надышал в “алкотрубку“ на рекорд

Как оказалось, житель Киева совершил ДТП и решил уйти от ответственности. Однако был настигнут стражами правопорядка.

Пользователи сети, просмотрев ролик, признались, что ситуация очень их рассмешила. Как пошутили комментаторы, покаяться, притворившись Иисусом, у автомобилиста не получилось.

Так от полиции ещё никто не пытался убежать 🤦🏻‍♂️ Опубликовано Киев Оперативный Пятница, 17 июля 2020 г.

Напомним, ранее мы писали, что в Мариуполе голая женщина посетила банк.

