В Киеве раненый таксист дал отпор стрелявшему пассажиру

Неадекватный пассажир не рассчитался за проезд, забросал водителя абрикосами а потом еще и начал стрелять.

В Киеве между таксистом и пассажиром произошел конфликт, который закончился стрельбой. Об этом в субботу, 18 июля, сообщает Киев оперативный.

Как рассказал прибывшим полицейский водитель такси, он привез мужчину по адресу, тот заплатил неполную сумму, но сказал, что у него есть пару абрикосов и швырнул ими в водителя.

"Выйдя из машины ударил по двери с ноги. Как только водитель вышел из машины, чтобы спросить, зачем тот так сделал, начал в него стрелять, одна пуля попала под лопатку", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это не остановило водителя, он смог отобрать пистолет и помог задержать стрелявшего.

На место немедленно выехали сотрудники столичной патрульной полиции, которым таксист и передал нападавшего. Водителя госпитализировали, а на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

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Ранее в центре Киева произошел дорожный конфликт со стрельбой. Водитель эвакуатора стрелял в подрезавшее его BMW.

Перед этим в Киеве водитель Range Rover устроил стрельбу на дороге. Водитель джипа возмутился, что его автомобиль "подрезала", как ему показалось, другая машина.

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