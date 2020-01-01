Живущие в Украине белорусы протестовали против политических репрессий на родине и выразили солидарность с соотечественниками.

Активисты в субботу, 18 июля, провели на Майдане Незалежности в Киеве акцию солидарности с Беларусью. В ней участвовали несколько десятков человек, сообщает Укринформ.

Отмечается, что цель акции - привлечь внимание международного сообщества к событиям, происходящим вокруг выборов президента Беларуси и выразить протест против политических репрессий.

Организаторами мероприятия выступили белорусы, которые проживают в Киеве.

Участники акции Майдан солидарности с Беларусью держали транспаранты с лозунгами, неофициальные бело-красно-белые флаги Беларуси, и флаги Украины.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве прошла акция солидарности с Беларусью

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Напомним, в Минске несколько дней задерживали активистов, которые возмущались отказом в регистрации нескольким оппозиционным политикам.

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