Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Коронавирус в Киеве 19 июля: Заболели 87 человек

Комментариев: 0
За последние сутки от COVID-19 вылечились шесть киевлян. Всего коронавирус преодолели 2 366 человек.
Коронавирус в Киеве 19 июля: Статистика по районам
Коронавирус в Киеве 19 июля: Статистика по районам
КГГА

За последние сутки в столице было зафиксировано 87 новых случаев коронавируса. Из них пять медиков. Об этом сообщил мер столицы Виталий Кличко в воскресенье, 19 июля.

С начала пандемии в Киеве было зафиксировано 6 884 случаев - говорится в сообщении

Читай также: Коронавирус в Украине 19 июля: Заболел 731 человек

“Заболели 44 женщины в возрасте от 21 до 83 лет,  39 мужчин от 19 до 62 лет и четыре ребенка от 1 до 16 лет“ - отметил мер Кличко.

В больницы госпитализированы 13 пациентов. Остальные лечатся дома - подчеркнул он

Читай также: В курортном селе зафиксирована вспышка COVID-19 - СМИ

“Наибольшее количество случаев обнаружено в Деснянском (18) и Печерском районах (14)“ - подытожил он.

Ранее сообщалось о том, что ВОЗ заявила о рекордном числе заразившихся COVID-19 за день.

Поделись:
Теги: Киев, коронавирус, Украина
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь