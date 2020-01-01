Коронавирус в Киеве 19 июля: Заболели 87 человек

За последние сутки от COVID-19 вылечились шесть киевлян. Всего коронавирус преодолели 2 366 человек.

За последние сутки в столице было зафиксировано 87 новых случаев коронавируса. Из них пять медиков. Об этом сообщил мер столицы Виталий Кличко в воскресенье, 19 июля.

С начала пандемии в Киеве было зафиксировано 6 884 случаев - говорится в сообщении

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“Заболели 44 женщины в возрасте от 21 до 83 лет, 39 мужчин от 19 до 62 лет и четыре ребенка от 1 до 16 лет“ - отметил мер Кличко.

В больницы госпитализированы 13 пациентов. Остальные лечатся дома - подчеркнул он

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“Наибольшее количество случаев обнаружено в Деснянском (18) и Печерском районах (14)“ - подытожил он.

Ранее сообщалось о том, что ВОЗ заявила о рекордном числе заразившихся COVID-19 за день.