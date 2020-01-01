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День рождения Виталия Кличко: Старые фото, цитаты, мемы

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Сегодня мер столицы празднует 49 День рождения.
Виталий Кличко "вечный" чемпион мира по боксу в версии WBC
Виталий Кличко "вечный" чемпион мира по боксу в версии WBC
Instagram / Виталий Кличко

Сегодня, 19 июля, мер столицы Виталий Кличко празднует День рождения. В этот день меру исполняется 49 лет. 

Тем временем сын Виталия поздравил отца с Днем рождения.

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“Старший сын Егор сделал мне подарок на День рождения. Сказал, что идет в мэры Киева! Благословил его, конечно“ - отметил Кличко в Instagram.

Редакция предлагает ознакомиться с интересными фактами из биографии Виталия Кличко, фотографиями и как всегда оригинальными цитатами.

ТОП-5 интересных фактов из биографии Виталия Кличко:

  1. Кличко по специальности педагог. Первое высшее образование мер получил в Переяслав-Хмельницком педагогическом институте. С 2006 года он является почетным профессором Киевского педагогического университете имени М Драгоманова.
  2. Первая работа Виталия Кличко - экскурсовод в Бюро Спутник в Киеве. 
  3. Кличко женат с 1996 года. Вместе с женой Натальей воспитывает троих детей - Егора, Максима и Елизавету.
  4. В 2003 году вместе с братом снялся в эротической фотосессии
  5. Увлекается дайвингом и шахматами.

Смешные цитаты Виталия Кличко

  • О завтрашнем дне

  • О заместителях

  • О сенсациях

Лучшие нокауты Виталия Кличко

Ранее сообщалось о том, что музыкальный клип с Кличко взорвал интернет.

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Теги: Виталий Кличко, день рождения, цитаты, фото, факты
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