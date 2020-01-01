День рождения Виталия Кличко: Старые фото, цитаты, мемы
Сегодня мер столицы празднует 49 День рождения.
Сегодня, 19 июля, мер столицы Виталий Кличко празднует День рождения. В этот день меру исполняется 49 лет.
Тем временем сын Виталия поздравил отца с Днем рождения.
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“Старший сын Егор сделал мне подарок на День рождения. Сказал, что идет в мэры Киева! Благословил его, конечно“ - отметил Кличко в Instagram.
Редакция предлагает ознакомиться с интересными фактами из биографии Виталия Кличко, фотографиями и как всегда оригинальными цитатами.
ТОП-5 интересных фактов из биографии Виталия Кличко:
- Кличко по специальности педагог. Первое высшее образование мер получил в Переяслав-Хмельницком педагогическом институте. С 2006 года он является почетным профессором Киевского педагогического университете имени М Драгоманова.
- Первая работа Виталия Кличко - экскурсовод в Бюро Спутник в Киеве.
- Кличко женат с 1996 года. Вместе с женой Натальей воспитывает троих детей - Егора, Максима и Елизавету.
- В 2003 году вместе с братом снялся в эротической фотосессии.
- Увлекается дайвингом и шахматами.
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Лучшие нокауты Виталия Кличко
Ранее сообщалось о том, что музыкальный клип с Кличко взорвал интернет.