В элитном ресторане Киева строго нарушили карантин
Карантинные ограничения и социальную дистанцию не соблюдали не только гости, но и персонал заведения..
В Киеве в ресторанном комплексе Queen Kyiv нарушили карантин, устроив многолюдную вечеринку, которая продолжалась до утра. Об этом сообщается в Telegram-канале "Киев сейчас".
Судя по видео, все гости были без масок, социальная дистанция также не соблюдалась.
Еще на кадрах, выложенных в сеть гостями, видно, что масочный режим не соблюдался и персоналом заведения.
Как известно, недавно в Киеве ресторан Велюр народного депутата от Слуги народа Николая Тищенко в очередной раз нарушил карантин.
Еще сообщалось, что почти 30 ночных клубов нарушили карантин на прошлых выходных в Киеве.
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