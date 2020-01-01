Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В элитном ресторане Киева строго нарушили карантин

Комментариев: 0
Карантинные ограничения и социальную дистанцию не соблюдали не только гости, но и персонал заведения..
Отдыхающие были без масок
Отдыхающие были без масок
tsn.ua
 
В Киеве в ресторанном комплексе Queen Kyiv нарушили карантин, устроив многолюдную вечеринку, которая продолжалась до утра. Об этом сообщается в Telegram-канале "Киев сейчас". 
 
Судя по видео, все гости были без масок, социальная дистанция также не соблюдалась.
 
Еще на кадрах, выложенных в сеть гостями, видно, что масочный режим не соблюдался и персоналом заведения.
 
 

Как известно, недавно в Киеве ресторан Велюр народного депутата от Слуги народа Николая Тищенко в очередной раз нарушил карантин. 

Еще сообщалось, что почти 30 ночных клубов нарушили карантин на прошлых выходных в Киеве.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киев, ресторан, карантин
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь