В элитном ресторане Киева строго нарушили карантин

Карантинные ограничения и социальную дистанцию не соблюдали не только гости, но и персонал заведения..

Отдыхающие были без масок tsn.ua

В Киеве в ресторанном комплексе Queen Kyiv нарушили карантин, устроив многолюдную вечеринку, которая продолжалась до утра. Об этом сообщается в Telegram-канале "Киев сейчас".

Судя по видео, все гости были без масок, социальная дистанция также не соблюдалась.

Еще на кадрах, выложенных в сеть гостями, видно, что масочный режим не соблюдался и персоналом заведения.

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