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Пьяные мужчины вытащили африканских студентов из такси в Киеве

Комментариев: 3
Все это сопровождалось оскорблениями.
Фото из места событий
Фото из места событий
Киев Оперативный

В Киеве на проспекте Гонгадзе возле жилого дома произошла драка со стрельбой с участием темнокожих людей и нескольких пьяных украинцев.

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Об этом информирует портал "Киев оперативный".

Известно, что причиной инцидента, по словам пострадавших, стал их цвет кожи. Пострадавшие - студенты КИСИ из Демократической Республики Конго. В момент инцидента их было три человека. Они вышли из аптеки. Вызвали такси, чтобы ехать домой.

Студенты рассказали, что сели в автомобиль службы Bolt. После этого к автомобилю подлетели 5 человек и с криками "чорні, що ви тут робите", достали их из автомобиля и начали бить.

Фото из места событий
Фото из места событий
Киев Оперативный

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Более того, кто-то из нападавших начал стрелять в воздух. Местные вызвали полицию, но "скинхеды из Ровенской области" услышали приближение спецсигналов и убежали.

Прибывшие на место инцидента полицейские из подразделения полиции охраны, во время проведения поисков нападавших, нашли в лесу компанию молодых людей. Мужчины при этом очень громко и бурно обсуждали то, как "наказали приезжих" и как разбили стекло.

Фото из места событий
Фото из места событий
Киев Оперативный

Все они были в нетрезвом состоянии. Свой поступок мужчины объяснили тем, что никогда не видели людей с таким цветом кожи и решили таким образом познакомиться с ними. 

Напомним, специалисты проанализировали общий уровень ксенофобии украинцев. Жители Украины хуже всего относятся к двум этносам.

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Теги: африканцы, избиение, Киев
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Комментариев (3)
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Michael2811    20.07.2020, 11:11
Оценка:  -23
Michael2811
Неделю тому говорил что ждите будут афроукраинцы.
andy55524    20.07.2020, 11:10
Оценка:  +3
andy55524
Противное зрелище, пьяных скинхедов из Ровенской области тяжело людьми назвать. Они потеряли человеческий облик и достоинство а как они себя ведут, противно видеть. Что они пытались доказать африканцам?
sansantral    20.07.2020, 10:38
Оценка:  -7
sansantral
абизяны и в аптеке??? хай банами лечатся!
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