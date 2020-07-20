В память о Шеремете в Киеве установили мемориал

Памятный знак спроектировал известный украинский скульптор.

В столице появился мемориал в честь погибшего в 2016 году журналиста “Украинской правды” Павла Шеремета. Его установили недалеко от дома на ул. Франко, где жил представитель масс-медиа.

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Об этом сообщает “Украинская правда”.

Открытие памятника приурочили к четвертой годовщине смерти Шеремета. На церемонию пришли коллеги и друзья погибшего.

Уточняется, что памятник представляет собой лист бумаги, где значатся имя журналиста и надпись. Автор мемориала – известный украинский скульптор Назар Билык.

Ко дню памяти Шеремета президент Владимир Зеленский в Телеграме отметил, что его смерть – большая потеря для независимых СМИ. По словам главы государства, дело о его убийстве – под строгим контролем всего украинского общества.

Он стоял за ценности демократии, права и свободы человека. Прежде всего – за право свободно мыслить и выражать свое мнение. Задача власти – сделать так, чтобы весь мир узнал, кто был настоящим убийцей, организатором и заказчиком этого преступления, - заявил гарант.

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Отметим, что Павел Шеремет трагически погиб 20 июля 2016 года. Он в центре столицы взорвался в собственной машине по пути на работу.

Смерть журналиста стала поводом для расследования по факту убийства. У следствия есть несколько подозреваемых в совершении преступления: общественники и волонтеры Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко, Инна и Владислав Грищенко, Яна Дугарь.

Памятник установили недалеко от дома, где жил Шеремет facebook.com/MasiNayyem

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве требуют свободу фигурантам дела Шеремета.

