Мэр Киева Кличко отпраздновал свой День рождения салютом и концертом

Виталий Кличко отпраздновал свое 49-летие на берегу Каневского водохранилища в элитном клубе.

Мэр Киева Виталий Кличко отпраздновал свое 49-летие в ночь на 19 июля концертом и праздничным салютом. Видео со дня рождения столичного головы опубликовала в Фейсбуке солистка группы “Не говори маме“ Маришка Грин, сообщает “Страна“.

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По словам певицы, празднование проходило на берегу Каневского водохранилища. Для вечеринки выбрали элитный клуб возле Переяслава-Хмельницкого.

В клубе установили сцену для музыкантов группы “Не говори маме“. Они исполнили несколько песен, в том числе композицию “Hells Bells“ знаменитой металл-группы “AC/DC“. Под эту композицию дали праздничный салют, который длился более минуты.

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Ранее Виталий Кличко рассказал, что его старший сын Егор преподнес ему оригинальный подарок. Егор Кличко планирует стать киевским мэром.

Мэр Киева обычно отмечает свой День рождения в кругу семьи. Об этом он не раз говорил журналистам. Но, как видим, иногда бывают исключения.