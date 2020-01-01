Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В киевском парке задержали педофила: Приставал к мальчику в туалете

Комментариев: 0
Злоумышленника задержала муниципальная охрана и передала его полиции.
В киевском парке задержали педофила: Приставал к мальчику в туалете
© facebook.com/munohorona
Фото 1/2
В киевском парке задержали педофила: Приставал к мальчику в туалете
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

В Киеве задержали педофила, который приставал к мальчику в общественном туалете. Об этом сообщает пресс-служба муниципальной охраны Киева.

Читай также: В Одессе инспектор ювенальной полиции изнасиловал школьницу – ГБР

Как рассказали правоохранители, инцидент произошел в столичном парке “Отрадный“. В момент нападения мать ребенка ждала сына на улице.

Отмечается, что мужчину задержал дежурный наряд Муниципальной охраны. Его передали сотрудникам полиции.

Надеемся, данный субъект понесет справедливое наказание, и ни один ребенок не станет очередной жертвой, - отметили в Муниципальной охране.

Напомним, в Казахстане полицейский выпрыгнул с 13 этажа за педофилом. Они пролетели два этажа и приземлились на террасу, на которой преступник был задержан. Майор находится в больнице.

Поделись:
Теги: педофил, ребенок, Киев
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь