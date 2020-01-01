Злоумышленника задержала муниципальная охрана и передала его полиции.

В киевском парке задержали педофила: Приставал к мальчику в туалете

На весь экран Свернуть

В киевском парке задержали педофила: Приставал к мальчику в туалете

В Киеве задержали педофила, который приставал к мальчику в общественном туалете. Об этом сообщает пресс-служба муниципальной охраны Киева.

Читай также: В Одессе инспектор ювенальной полиции изнасиловал школьницу – ГБР

Как рассказали правоохранители, инцидент произошел в столичном парке “Отрадный“. В момент нападения мать ребенка ждала сына на улице.

Отмечается, что мужчину задержал дежурный наряд Муниципальной охраны. Его передали сотрудникам полиции.

Надеемся, данный субъект понесет справедливое наказание, и ни один ребенок не станет очередной жертвой, - отметили в Муниципальной охране.

Напомним, в Казахстане полицейский выпрыгнул с 13 этажа за педофилом. Они пролетели два этажа и приземлились на террасу, на которой преступник был задержан. Майор находится в больнице.