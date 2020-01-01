Открыл газ и ушел: Киевлянин пытался взорвать дом

Перед этим мужчина наврал копам, что заминировал близлежащую школу.

Столичные полицейские задержали киевлянина, который “заминировал“ школу и пытался взорвать дом. Как сообщает пресс-служба полиции, следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении двух преступлений и готовят ходатайство в суд для принятия решения о принудительном лечении мужчины.

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Отмечается, что на спецлинию 102 позвонил неизвестный с сообщением о том, что он якобы заложил взрывчатку в здании школы на улице Семашко. На адрес немедленно выехали следственно-оперативная группа, спасатели, взрывотехники и кинолог со служебной собакой.

Как рассказал начальник Святошинского управления полиции Сергей Чернышев, при осмотре помещений и прилегающей к школе территории работники полиции никаких подозрительных предметов или веществ не обнаружили:

После опроса свидетелей и очевидцев происшествия мы установили личность абонента, который сделал ложный вызов. Вместе с этим, к нам поступила информация о том, что после этого звонка мужчина дома открыл газовые конфорки и закрыл окна, после чего ушел в неизвестном направлении. При этом он предупредил мать о намерении взорвать дом, - рассказал Чернышев.

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В доме на улице Доброхотова, где проживает правонарушитель, работники ГСЧС и газовой службы отключили газ и совместно с полицейскими провели эвакуацию жителей подъезда. Оперативные работники в течение нескольких часов вели поиски злоумышленника, а когда разыскали, задержали его. Им оказался местный житель, 1978 года рождения, который, согласно заключению врачей-психиатров, имеет проблемы с психическим здоровьем.

Следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовные производства по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности), ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 194 (Неоконченное покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Следователи сообщили задержанному о подозрении и готовят ходатайство в суд для принятия решения о его принудительном лечении.

Напомним, в конце июня в Киеве уже случился похожий инцидент. Мужчина открыл газ и угрожал взорвать “хрущевку“.