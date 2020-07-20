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Пьяная киевлянка совершила ДТП и устроила стриптиз

Комментариев: 2
Полиции пришлось надеть наручники на нарушительницу общественного порядка.
Пьяная киевлянка после ДТП и устроила стриптиз
Пьяная киевлянка после ДТП и устроила стриптиз
скриншот

На минувших выходных в Киеве на парковке супермаркета “МегаМаркет“ женщина, управляя автомобилем Peugeot в состоянии алкогольного опьянения, совершила ДТП, после чего устроила полиции скандал с раздеванием. Об этом информирует dtp.kiev.

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Автомобилистка, находясь за рулем Peugeot, врезалась в машину на парковке супермаркета. Когда на место происшествия прибыла полиция, она устроила им самый настоящий скандал. Дошло даже до того, что женщина стала демонстративно раздеваться.

Сотрудникам полиции пришлось надеть на нарушительницу общественного порядка наручники. К супермаркету вызвали ее мужа. 

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Муж попросил правоохранителей снять с его жены наручники, пообещав, что проследит за ее поведением. Только после этого наручники сняли.

Ранее мы сообщали о том, что в Киеве женщина, управляя автомобилем Honda в состоянии алкогольного опьянения, врезалась в забор. К счастью, никто в этом ДТП не пострадал. Медицинская экспертиза показала, что у нее уровень алкоголя в крови в момент дорожной аварии превышал норму в 4 раза.

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Теги: Киев, женщина
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Комментариев (2)
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БРОКЕР_666    20.07.2020, 13:12
Оценка:  0
БРОКЕР_666
шерифов можно понять за наручники - маловато удовольствия смотреть на жирные маслА
Vixerunt    20.07.2020, 13:11
Оценка:  +1
Vixerunt
розгами её высечь и на год забрать права; раньше в отношении таких шебушных истеричных баб очень активно применяли лёгкие телесные наказания.
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