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В Киеве произошел взрыв в гараже: Разрушена стена, сгорел автомобиль

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Сейчас правоохранители выясняют, что послужило причиной случившегося.
Вщрыв разрушил стену гаража
Вщрыв разрушил стену гаража
dsns.gov.ua

В ночь на понедельник, 20 июля, в на ул. Городней, 13, что в Соломенском районе столицы, произошел взрыв и пожар в гаражном кооперативе. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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По прибытию на место спасатели установили, что в одном из гаражей произошел взрыв с последующим горением. В результате взрыва произошло разрушение кирпичной стены между гаражами, в одном из которых находился автомобиль марки “Mercedes CLK 320“.

Во время тушения пожара спасатели вынесли на безопасное расстояние 4 кислородных баллона и 1 баллон с пропаном, тем самым предупредив возможные взрывы.

Спустя час, пожар на площади 50 кв. м был локализован, а вскоре – ликвидирован.

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В результате пожара в одном гараже автомобиль сгорел полностью, в другом повреждены личные вещи и различные деревянные изделия.

На месте происшествия было задействовано 3 единицы основной пожарно-спасательной техники, а также 15 человек личного состава Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве.

Причина возгорания устанавливается.

К счастью, никто не пострадал.

Напомним, ранее сообщалось, что киевлянин пытался взорвать дом. Он открыл газ и ушел. Перед этим мужчина наврал копам, что заминировал близлежащую школу.

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Теги: взрыв, Киев, пожар, гараж
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