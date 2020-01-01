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В Киеве возобновляют работу детские санатории – Кличко

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Шесть киевских детских муниципальных санаториев примут ребят 27 июля. Будут соблюдаться строгие санитарные нормы.
Детские санатории отремонтировали и закупили новое оборудование
Детские санатории отремонтировали и закупили новое оборудование
kyivcity.gov.ua

21 июля возобновят работу шесть киевских детских муниципальных санаториев. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, информирует пресс-служба КГГА.

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По словам Кличко, заедут дети в санатории 27 июля. Неделя будет нужна для того, чтобы им оформили путевки.

Все киевские муниципальные санатории будут работать по строгим санитарным нормам. Их заполненность составит только 50%. Таковы правила карантина, который продолжает действовать из-за пандемии коронавируса.

Кличко уже проверил готовность некоторых санаториев к приему детей. Например, он посетил ДТ «Орленок» в поселке Ворзель, имеющий гастроэнтерологический и ортопедический профиль. Учреждение отремонтировали, закупили новое медицинское оборудование, спортивный инвентарь и мебель.

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Нужно отметить, что в нынешнем году в санатории “Лесная поляна“ появится новое отделение - для реабилитации детей с кардиоревматологическими заболеваниями, а в санатории “Ёлочка“ - отделение для реабилитации детей с эндокринологическими заболеваниями.

Ранее омбудсмен Людмила Денисова по итогам инспекционной поездки в детский санаторий “Затока“ в Одесской области заявила, что его превратили в “режимное учреждение“.

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Теги: Виталий Кличко, санаторий
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