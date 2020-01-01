В Киеве возобновляют работу детские санатории – Кличко

Шесть киевских детских муниципальных санаториев примут ребят 27 июля. Будут соблюдаться строгие санитарные нормы.

21 июля возобновят работу шесть киевских детских муниципальных санаториев. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, информирует пресс-служба КГГА.

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По словам Кличко, заедут дети в санатории 27 июля. Неделя будет нужна для того, чтобы им оформили путевки.

Все киевские муниципальные санатории будут работать по строгим санитарным нормам. Их заполненность составит только 50%. Таковы правила карантина, который продолжает действовать из-за пандемии коронавируса.

Кличко уже проверил готовность некоторых санаториев к приему детей. Например, он посетил ДТ «Орленок» в поселке Ворзель, имеющий гастроэнтерологический и ортопедический профиль. Учреждение отремонтировали, закупили новое медицинское оборудование, спортивный инвентарь и мебель.

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Нужно отметить, что в нынешнем году в санатории “Лесная поляна“ появится новое отделение - для реабилитации детей с кардиоревматологическими заболеваниями, а в санатории “Ёлочка“ - отделение для реабилитации детей с эндокринологическими заболеваниями.

Ранее омбудсмен Людмила Денисова по итогам инспекционной поездки в детский санаторий “Затока“ в Одесской области заявила, что его превратили в “режимное учреждение“.