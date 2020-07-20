На видео показали, как в Киеве "спортсмены" избили мужчину

На жертву напали возле торгового центра.

Экстрималы вдвоем напали на одного facebook.com/KyivOperativ/

Инцидент произошел возле ТЦ SmartPlaza, в районе Почтовой площади. Там на мужчину напали скейтеры.

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Об этом сообщил “Киев Оперативный”, выложив видео.

Уточняется, что спортсмены-экстрималы вдвоем набросились на одного. Жертву повалили на землю и били ногами.

Как мы сообщали ранее, пьяная компания в Киеве выбросила из такси студентов из Африки.

Напомним также, что мы писали о том, как в Одессе мужчина избил беременную женщину из-за замечания.

