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На видео показали, как в Киеве "спортсмены" избили мужчину

Комментариев: 5
На жертву напали возле торгового центра.
Экстрималы вдвоем напали на одного
Экстрималы вдвоем напали на одного
facebook.com/KyivOperativ/

Инцидент произошел возле ТЦ SmartPlaza, в районе Почтовой площади. Там на мужчину напали скейтеры.

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Об этом сообщил “Киев Оперативный”, выложив видео.

Уточняется, что спортсмены-экстрималы вдвоем набросились на одного. Жертву повалили на землю и били ногами.

Как мы сообщали ранее, пьяная компания в Киеве выбросила из такси студентов из Африки.

Напомним также, что мы писали о том, как в Одессе мужчина избил беременную женщину из-за замечания.

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Теги: торговый центр, видео, нападение, избиение, экстримал, скейт, Киев
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Комментариев (5)
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Глод    20.07.2020, 14:36
Оценка:  +1
Глод
Спортсмены - Экстрималы.
Extraterrestre    20.07.2020, 14:31
Оценка:  +2
Extraterrestre
быдло
zadneprohodchik    20.07.2020, 14:31
Оценка:  -2
zadneprohodchik
так он сам полез,просто здыхота какая-то, какие то спортсмены мамкины соплежуи
Woodbrother    20.07.2020, 14:29
Оценка:  +2
Woodbrother
Закон о свободной продаже оружия необходим просто чрезвычайно. Был бы у мужика короткоствол, было бы сейчас два мертвых скейтера, и как то сразу же чище стало бы у супермаркета.
Потому_что    20.07.2020, 14:28
Оценка:  +3
Потому_что
Что творится в Киеве? В этом городе правопорядок вообще существует. или полный хаос и анархия?
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