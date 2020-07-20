На видео показали, как в Киеве "спортсмены" избили мужчину
На жертву напали возле торгового центра.
Инцидент произошел возле ТЦ SmartPlaza, в районе Почтовой площади. Там на мужчину напали скейтеры.
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Об этом сообщил “Киев Оперативный”, выложив видео.
Уточняется, что спортсмены-экстрималы вдвоем набросились на одного. Жертву повалили на землю и били ногами.
Как мы сообщали ранее, пьяная компания в Киеве выбросила из такси студентов из Африки.
Напомним также, что мы писали о том, как в Одессе мужчина избил беременную женщину из-за замечания.