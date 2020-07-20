В Киеве снова взрыв: Подорвали кафе в Деснянском районе

По данным полиции, взорвалась сумка, оставленная под одним из столиков.

Киевская полиция выясняет обстоятельства взрыва, который произошел днем, 20 июля. Как сообщает пресс-служба полиции, в результате происшествия никто не пострадал.

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“Сегодня в 15:40 по спецлинии 102 поступила информация о том, что в кафе на улице Беломорской произошел взрыв. На адрес немедленно выехали следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, работники взрывотехнической службы, кинологи и представители других профильных служб“, - говорится в сообщении.

На месте происшествия правоохранители предварительно установили, что взрыв произошел под столом, где находилась сумка. В результате происшествия никто не пострадал.

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Собранные сведения зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Деснянского управления полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

Напомним, в субботу возле станции метро “Шулявская“ в Киеве произошел взрыв. Пострадали 4 человека.