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В Киеве снова взрыв: Подорвали кафе в Деснянском районе

Комментариев: 1
По данным полиции, взорвалась сумка, оставленная под одним из столиков.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ГСЧС

Киевская полиция выясняет обстоятельства взрыва, который произошел днем, 20 июля. Как сообщает пресс-служба полиции, в результате происшествия никто не пострадал.

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“Сегодня в 15:40 по спецлинии 102 поступила информация о том, что в кафе на улице Беломорской произошел взрыв. На адрес немедленно выехали следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, работники взрывотехнической службы, кинологи и представители других профильных служб“, - говорится в сообщении.

На месте происшествия правоохранители предварительно установили, что взрыв произошел под столом, где находилась сумка. В результате происшествия никто не пострадал.

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Собранные сведения зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Деснянского управления полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

Напомним, в субботу возле станции метро “Шулявская“ в Киеве произошел взрыв. Пострадали 4 человека.

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Теги: взрыв, Киев, кафе
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Комментариев (1)
naswevret    20.07.2020, 17:39
Оценка:  -21
naswevret
"Российский след"уже начали искать?)))))))))))))))
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