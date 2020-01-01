Под Киевом в песчаном карьере погиб мужчина

Трагедия произошла, когда три человека добывали песок в карьере, который нельзя эксплуатировать.

В Киевской области недалеко от села Тадиевка в несанкционированном карьере трех мужчин засыпало песком. Погиб мужчина 1972 года рождения, информирует ГСЧС по Киевской области.

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Двум мужчинам удалось выбраться из-под завала самостоятельно. Они не стали откапывать третьего мужчину, а скрылись с места происшествия. Спасатели прибыли немного позже. Они сразу начали поисковые работы.

К спасательной операции привлекли экскаватор. Приехала “скорая помощь“. К сожалению, спасти человека, оказавшегося под тоннами песка, не удалось.

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Это уже далеко не первый случай, когда украинцы погибают в песчаных карьерах. Чаще всего гибнут дети, которые приходят туда играть.

Например, в мае нынешнего года в поселке Золочев (Харьковская область) погибла восьмилетняя девочка, которая со своими сверстниками играла в песчаном карьере. Песок засыпал трех детей, но только двух удалось спасти.