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В Шевченковском суде Киева вспышка COVID

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На сегодня в помещении суда готовятся к проведению профилактических мероприятий и дезинфекции.
В суде у работника нашли инфекцию
В суде у работника нашли инфекцию
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У работника Шевченковского районного суда Киева обнаружили коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба суда в понедельник, 20 июля.
 
"Сообщаем участникам судебных заседаний и посетителям суда, у одного из работников Шевченковского районного суда города Киева подтвержден диагноз COVID-19. Работников, непосредственно контактировавших с больным, отправлено на самоизоляцию, с их последующим тестированием на COVID-19", - говорится в сообщении.
 
Сейчас в помещении суда готовятся к проведению профилактических мероприятий и дезинфекции.
 
Суд продолжает работать в обычном режиме.
 
Участников судебных заседаний, для которых присутствие не обязательно, попросили воздержаться от посещения здания суда.
 
Ранее сообщалось, как в Хозяйственном суде Винницкой области коронавирусом заболел работник аппарата суда. 
 
Еще сообщалось, как в Днепровском апелляционном суде выявили вспышку COVID.

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Теги: Киев, суд, инфекция, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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