В Шевченковском суде Киева вспышка COVID

На сегодня в помещении суда готовятся к проведению профилактических мероприятий и дезинфекции.

В суде у работника нашли инфекцию webscreenshot google.com.ua/maps

У работника Шевченковского районного суда Киева обнаружили коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба суда в понедельник, 20 июля.

"Сообщаем участникам судебных заседаний и посетителям суда, у одного из работников Шевченковского районного суда города Киева подтвержден диагноз COVID-19. Работников, непосредственно контактировавших с больным, отправлено на самоизоляцию, с их последующим тестированием на COVID-19", - говорится в сообщении.

Сейчас в помещении суда готовятся к проведению профилактических мероприятий и дезинфекции.

Суд продолжает работать в обычном режиме.

Участников судебных заседаний, для которых присутствие не обязательно, попросили воздержаться от посещения здания суда.

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