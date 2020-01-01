В Шевченковском суде Киева вспышка COVID
На сегодня в помещении суда готовятся к проведению профилактических мероприятий и дезинфекции.
У работника Шевченковского районного суда Киева обнаружили коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба суда в понедельник, 20 июля.
"Сообщаем участникам судебных заседаний и посетителям суда, у одного из работников Шевченковского районного суда города Киева подтвержден диагноз COVID-19. Работников, непосредственно контактировавших с больным, отправлено на самоизоляцию, с их последующим тестированием на COVID-19", - говорится в сообщении.
Сейчас в помещении суда готовятся к проведению профилактических мероприятий и дезинфекции.
Суд продолжает работать в обычном режиме.
Участников судебных заседаний, для которых присутствие не обязательно, попросили воздержаться от посещения здания суда.
Ранее сообщалось, как в Хозяйственном суде Винницкой области коронавирусом заболел работник аппарата суда.
Еще сообщалось, как в Днепровском апелляционном суде выявили вспышку COVID.
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