Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Взрыв в одном из столичных кафе оказался "шуткой"

Комментариев: 0
В сети появилось видео момента взрыва в одном из столичных кафе в Маркет Молле на Дарынке.

Полиция просит помочь опознать человека, который оставил сумку с пиротехникой в столичном кафе на улице Беломорской. Соответсвующее видео размещено в понедельник, 20 июля, на странице Киев Оперативный. 

На кадрах видно, как молодой человек оставляет сумку под одним из столиков кафе и уходит. Через короткое время та взрывается.

Как оказалось, сумка была наполнена пиротехникой. 

В комментариях пользователи социальной сети предположили, что это мог быть "уволеный ранее сотрудник", другие нашли связь с ранее произошедшим взрывом возле столичного метро Шулявка

Напомним, в одном из кафе Деснянского района Киева после обеда в понедельник, 20 июля, взорвалась сумка, которая находилась под одним из столиков. В результате взрыва жертв и пострадавших нет. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: пиротехника, видео, взрыв, кафе
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь