Взрыв в одном из столичных кафе оказался "шуткой"

В сети появилось видео момента взрыва в одном из столичных кафе в Маркет Молле на Дарынке.

Полиция просит помочь опознать человека, который оставил сумку с пиротехникой в столичном кафе на улице Беломорской. Соответсвующее видео размещено в понедельник, 20 июля, на странице Киев Оперативный.

На кадрах видно, как молодой человек оставляет сумку под одним из столиков кафе и уходит. Через короткое время та взрывается.

Как оказалось, сумка была наполнена пиротехникой.

В комментариях пользователи социальной сети предположили, что это мог быть "уволеный ранее сотрудник", другие нашли связь с ранее произошедшим взрывом возле столичного метро Шулявка.

Напомним, в одном из кафе Деснянского района Киева после обеда в понедельник, 20 июля, взорвалась сумка, которая находилась под одним из столиков. В результате взрыва жертв и пострадавших нет.

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