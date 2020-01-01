В Киеве обычное свидание закончилось поножовщиной и двумя раненными

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“Подозреваемый вместе с девушкой днем гуляли по улице Радистов. В этот момент к киевлянке подошли двое знакомых парней, один из которых в прошлом за ней ухаживал. Из-за ревности между мужчинами произошел конфликт, который перерос в драку, в ходе которой задержанный достал нож и нанес 20-летнему сопернику проникающее ранение живота, а его 27-летнему товарищу - непроникающее в шею. После чего злоумышленник скрылся с места преступления“, - говорится в сообщении.