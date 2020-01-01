В Киеве обычное свидание закончилось поножовщиной и двумя раненными
В время свидания к паре подошли двое знакомых девушки, один из которых в прошлом за ней ухаживал.
В Киеве на улице Радистов на почве ревности произошла поножовщина, пострадали двое человек - 20-летний житель столицы и его 27-летний товарищ. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции в пятницу, 24 июля.
Читай также: В Киеве задержан рецидивист, который порезал в кафе 9 человек“Подозреваемый вместе с девушкой днем гуляли по улице Радистов. В этот момент к киевлянке подошли двое знакомых парней, один из которых в прошлом за ней ухаживал. Из-за ревности между мужчинами произошел конфликт, который перерос в драку, в ходе которой задержанный достал нож и нанес 20-летнему сопернику проникающее ранение живота, а его 27-летнему товарищу - непроникающее в шею. После чего злоумышленник скрылся с места преступления“, - говорится в сообщении.
Парня с ранением живота госпитализировали в больницу.
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Подозреваемого разыскали по месту жительства, им оказался житель столицы 1994 года рождения. Фигуранту сообщено о подозрении по статье об умышленном тяжком телесном повреждении (ч. 1 ст. 121) УК Украины. Ему грозит до восьми лет лишения свободы, его отправили под круглосуточный домашний арест.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве прохожий порезал ножом двух подростков. Злоумышленником оказался 23-летний гражданин, уже имевший проблемы с законом.