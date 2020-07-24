СБУ усилила меры безопасности в Киеве

Основные усилия спецслужбы сосредоточены на предотвращении террористической деятельности в местах массового пребывания людей.

Служба безопасности Украины усилила меры безопасности в Киеве после событий в Луцке. В столичном регионе установили повышенный "желтый" уровень террористических угроз, сообщается на сайте спецслужбы в пятницу, 24 июля.

Указано, что такое решение было принято после недавнего захвата заложников в Луцке.

"Координационная группа Антитеррористического центра при Главном управлении СБУ в Киеве и области рекомендовала руководству АТЦ установить повышенный "желтый" уровень террористических угроз в регионе", – говорится в сообщении.

Также в столичном регионе ввели усиленный график дежурств личного состава правоохранительных органов.

"Основные усилия сосредоточены на предотвращении террористической деятельности в местах массового пребывания людей, а также на усилении безопасности объектов возможных террористических посягательств", – отметили в спецслужбе.

Начальник киевского городского и областного управления СБУ Олег Головаш подчеркнул, что ведомство обращает особое внимание на ситуацию с безопасностью в столичном регионе "независимо от заявлений каких-либо политических сил или представителей местной власти".

"Ведь именно в Киеве находится много стратегических объектов. Поэтому усиленный контроль над ситуацией с безопасностью является в столице привычным явлением для силовых органов. Происходит конструктивное сотрудничество", – добавил Головаш.

Напомним, 21 июля в Луцке Максим Кривош захватил автобус с заложниками и удерживал их целый день. Он сдался только после того, как президент Владимир Зеленский выполнил его требование – опубликовал видео с призывом смотреть фильм Земляне.

Накануне арестованный за теракт Кривош на суде заявил, что изначально планировал захватить собор Святой Троицы.

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