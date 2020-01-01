Здание КГГА подсветили сине-желтым цветом

У здания Киевского городского совета 24 июля 1990 был торжественно поднят национальный сине-желтый флаг.

Здание Киевской городской государственной администрации вечером 24 июля подсветили национальными цветами - по случаю 30-й годовщины поднятия украинского национального флага над столицей. Об этом, в пятницу, 24 июля, сообщает КГГА.

В мэрии подчеркнули, что возле здания КГГА и Киевсовета впервые подняли национальный флаг за 13 месяцев до официального провозглашения независимости Украины. Флаг поднял тогдашний заместитель председателя Киевсовета Александр Мосиюк. Тогда на Крещатике собралось около 200 тысяч человек со всей Украины.

Также, тмечается, что к торжественной годовщине Музейно-выставочный центр Музея истории города Киева подготовил праздничную тематическую экспозицию, включающую фотографии, архивные видеоматериалы и сам флаг, что взвился над столицей 30 лет назад.

Напомним, неподалеку от линии разграничения волонтеры, переселенцы и военнослужащие выпустили 15-метровый флаг в сторону оккупированного Донецка.

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