Двое 20-летних парней получили огнестрельные ранения ног. Теперь полиция открыла уголовные дела.

На Печерске стреляли в двух иностранных студентов kyiv.npu.gov.ua

В Печерском районе Киева в двух иностранных студентов стрелял неизвестный. Об этом сообщает пресс-служба полиция столицы в субботу, 25 июля.

"Сегодня ночью в 2:30 в полицию Киева поступило сообщение врача, что в медицинское учреждение обратилось двое иностранцев с огнестрельными ранениями нижних конечностей", - сказано в сообщении.

Пострадавшие получили ранения в 21:30 на ул. Коновальца, что в Печерском районе столицы. Во время конфликта неизвестный несколько раз из огнестрельного оружия выстрелил в сторону мужчин, в результате чего двое 20-летних студентов получили незначительные ранения ног.

"Впоследствии они самостоятельно обратились в больничное учреждение. Однако один из них отказался от предоставления ему медицинской помощи. От написания каких-либо официальных заявлений пострадавшие также отказались", - добавили в полиции.

Открыто два уголовных производства по статьям о хулиганстве и незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве неизвестный стрелял в иностранных студентов

Напомним, что ранее в Киеве произошла стрельба на почве расизма. Напавшие на студентов из Конго заявили полиции, что "никогда не видели людей с таким цветом кожи и решили познакомиться с ними".

Также сообщалось, что под Киевом на стройке расстреляли мужчину. При силовой поддержке бойцов полка полиции особого назначения правоохранители задержали нападавших - трех мужчин и женщину.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet