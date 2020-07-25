В Киеве проходит церемония прощания с волонтером Кучапиним
Проститься с мужчиной пришли его близкие и друзья, а также те люди, которыми он помогал своей деятельностью.
В церкви Святой Екатерины в Киеве проходит церемония прощания с волонтером и руководителем Дома милосердия Алексеем Кучапиним. Об этом сообщает Укринформ в субботу, 25 июля.
Проститься с волонтером пришли его близкие, друзья, а также те, кого он поддерживал.
Напомним, что ранее в Киеве нашли труп пропавшего активиста. В квартире Днепровского района столицы нашли труп руководителя общественной организации "Дом милосердия".
Также сообщалось, что активисты под МВД требовали расследовать смерть волонтера. Причина смерти Алексея Кучапина была установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы, отметил Антон Геращенко.
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