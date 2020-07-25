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В Киеве проходит церемония прощания с волонтером Кучапиним

Комментариев: 3
Проститься с мужчиной пришли его близкие и друзья, а также те люди, которыми он помогал своей деятельностью.
В Киеве прощаются с волонтером Кучапиным
В Киеве прощаются с волонтером Кучапиным
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В церкви Святой Екатерины в Киеве проходит церемония прощания с волонтером и руководителем Дома милосердия Алексеем Кучапиним. Об этом сообщает Укринформ в субботу, 25 июля.

Проститься с волонтером пришли его близкие, друзья, а также те, кого он поддерживал.

Напомним, что ранее в Киеве нашли труп пропавшего активиста. В квартире Днепровского района столицы нашли труп руководителя общественной организации "Дом милосердия".

Также сообщалось, что активисты под МВД требовали расследовать смерть волонтера. Причина смерти Алексея Кучапина была установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы, отметил Антон Геращенко.

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Теги: Киев, смерть, Похороны, волонтеры, активисты
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Красногвардеец1    25.07.2020, 17:38
Оценка:  0
Красногвардеец1
Хватит пиариться на мёртвых,скоты!
СерыйКыць    25.07.2020, 15:33
Оценка:  -19
СерыйКыць
В наше время в нашем квазигосударстве понятие"волонтёр"носит сугубо нарицательный характер.За границей волонтёры действительно являются волонтёрами.У нас же этим словом в подавляющем большинстве случаев прикрываются барыги, бандиты и прочий криминалитет.И конкуренция там жесточайшая...
Рики    25.07.2020, 15:33
Оценка:  -4
Рики
Почему раньше не сообщить, где и когда должна была проходить церемония прощания .. Сегодня погода в Киеве плачет. За Алексеем и за всеми немногими людьми в Украине, которые хотели изменить эту страну. Покойся в мире, Истинный Человек. Вечная Память.
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