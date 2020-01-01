ДТП под Киевом: 1 человек погиб, 9 травмировано

Автомобиль Volkswagen выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фурой.

Сегодня утром, 25 июля, в Киевской области недалеко от села Семиполки произошла дорожная авария с участием пассажирского автобуса, грузовика и легкового автомобиля. Один человек погиб, девять - госпитализированы. Об этом информирует полиция.

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По предварительной информации, автомобиль Volkswagen выехал на полосу встречного движения и там столкнулся с фурой. Из-за удара грузовик наскочил в автобус, в котором находились люди.

Водитель автобуса в последний момент успел среагировать, поэтому удар пришелся по касательной. Автобус перевернулся и слетел в кювет.

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Пострадало много людей. Девять человек отправлены в больницы. Их состояние средней тяжести. Остальным пострадавшим медики помогли на месте происшествия. Один человек – водитель автомобиля Volkswagen – погиб. Врачи пытались его реанимировать, но это не помогло.

Ранее сообщалось, что 12 июля на Столичном шоссе в результате ДТП погибли четыре человека, ехавшие в автомобиле Hyundai. В них врезался Mercedes, водитель которого находился в состоянии алкогольного опьянения.