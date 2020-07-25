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В Киеве обнаружили коронавирус в монастыре ПЦУ

Комментариев: 1
Свято-Феодосиевский мужской монастырь закрылся для посещения согласно карантинных предписаний.
Монастырь расположен на столичном Печерске
Монастырь расположен на столичном Печерске
Свято-Феодосиевский ставропигиальный мужской монастырь

В Киеве в Свято-Феодосиевском ставропигиальном мужском монастыре произошла вспышка коронавируса COVD-19. Его закрыли на карантин. Об этом сообщается на странице монастыря в Facebook.

Отмечается, что коронавирусную инфекцию лабораторно подтвердили среди жителей монастыря.

"Согласно карантинных предписаний Свято-Феодосиевский монастырь закрывается для посещения", – говорится в сообщении.

Свято-Феодосиевский ставропигиальный мужской монастырь принадлежит Православной Церкви Украины. Он расположен на Печерске возле Киево-Печерской лавры.

Напомним, в Киеве неоднократно выявляли коронавирус в монастырях и в Киево-Печерской лавре. В начале июня, инфекцию обнаружили в Свято-Вознесенском Флоровском женском монастыре. Там выявили 26 заболевших.

Также сообщалось, что в Днепропетровской области священники массово заразились COVID-19.

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Теги: Киев, монастырь, православная церковь, карантин, Коронавирус, ПЦУ, Православная церковь Украины, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
В0ЛАНД    25.07.2020, 22:40
Оценка:  -20
В0ЛАНД
На той псевдоцеркви имени Потроха все до единого инфицированы.
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